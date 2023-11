Eiwit is naast koolhydraten en vetten één van de belangrijkste macrovoedingsstoffen in de voeding van een huisdier. Katten en honden hebben veel eiwitten nodig omdat het een energiebron is, maar ook zeer belangrijk is voor gezonde groei, celvernieuwing en dracht. Daarom hebben puppy’s, kittens en drachtige dieren meer eiwitten nodig volwassen huisdieren.

Het maakt niet uit of voedingseiwitten uit één bron komen of uit meerdere ingrediënten, zolang de totale hoeveelheid eiwit dat in de voeding wordt geleverd alle benodigde aminozuren in de juiste hoeveelheden levert.