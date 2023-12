Bij Royal Canin zetten we ons in om onze verpakkingen duurzamer te maken. Wij geloven niet in een duurzaam product dat is verpakt in een niet-duurzame verpakking. Wij zijn trots op onze producten, maar maken ons ernstig zorgen over de impact van verpakkingsafval op land en in de zee. Een groot deel van onze verpakkingen kan al gerecycled worden (karton, blik...) of er wordt energie gewonnen aan de verwerking van afval. We werken hard aan het gemakkelijker maken om onze verpakkingen te recyclen. Ook willen we de verpakking steeds meer van één soort materiaal maken.

Op dit moment zijn er bij Royal Canin nog verpakkingen die niet op grote schaal gerecycled kunnen worden. Daarom werken we lokaal goed samen met verschillende afvalverwerkingsbedrijven om de verwerking zo duurzaam mogelijk te laten verlopen. Bekijk hieronder de recyclemogelijkheden van onze verpakkingen. Gooi je verpakking in elk geval nooit weg in de natuur!