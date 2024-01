Algemene Voorwaarden

S.A. Royal Canin Belux N.V., met maatschappelijke zetel te Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Sint-Stevens-Woluwe ("Royal Canin") biedt een digitaal Platform voor meerdere diensten genaamd “Vet Services” dat ontworpen is voor dierenartsen en dat toegankelijk is via het internet (het "Platform").

Het Platform is ontworpen om dierenartsen in hun dagelijkse praktijk te ondersteunen door middel van innovatieve diensten (nader omschreven in bijlage 1) die betrekking hebben op:

Voedingsadvies (voor de productencatalogus van Royal Canin)

Dierentoezicht

Kennis van de leden van dierenklinieken (wetenschappelijke inhoud)

Beheer van dierenklinieken

Het Platform is een hulpmiddel voor ondersteuning en bijstand aan dierenartsen, maar mag op geen enkele manier de individuele en onafhankelijke professionele expertise van een dierenarts, noch diens onderzoek, beoordeling en diagnose vervangen. Dierenartsen beschikken over de nodige kennis, ervaring en gegevens betreffende de gezondheid en het medisch dossier van de huisdieren die ze onderzoeken en behandelen. Alleen dierenartsen die direct contact hebben met de dieren kunnen een correcte diagnose stellen over elk dier en de huisdiereigenaren in alle onafhankelijkheid en in overeenstemming met de beroepsregels en -verplichtingen adviseren over de juiste behandeling.

Door een account aan te maken en het Platform te gebruiken gaat u uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden:

DEFINITIES:

Accountbeheerder: de dierenarts in een dierenartspraktijk die verantwoordelijk is voor het beheer van de account en de toegang daartoe door de andere leden van de praktijk.

Voedingsadviezen: voedingsaanbevelingen die automatisch worden aangemaakt op basis van de gegevens van het huisdier die door de dierenarts op het Platform worden verstrekt, die op initiatief en op exclusieve verantwoordelijkheid van de dierenarts met de huisdiereigenaar gedeeld kunnen worden door ze af te drukken, te e-mailen of via een QR code. Deze voedingsadviezen hebben betrekking op voedingsproducten die door Royal Canin worden verkocht.

Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het volledige Platform. De algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die in het kader van het Platform worden geleverd, behalve wanneer ze uitdrukkelijk worden gewijzigd of vervangen door de bijzondere voorwaarden.

Wetgeving inzake gegevensbescherming: alle wetten en regels in elk land ter wereld ter bescherming van de privacyrechten van de natuurlijke personen, voor zover die wetten en regels van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens in verband met deze overeenkomst, inclusief: de Algemene verordening gegevensbescherming uitgevaardigd door de Europese Unie (EU) en de lidstaten van de EU, de Amerikaanse federale en staatswetten met betrekking tot de gegevensbescherming en soortgelijke maatregelen.

Inbreuk op de gegevensbeveiliging: (1) elke ongeoorloofde toegang tot of verwerving van gegevens die de veiligheid, vertrouwelijkheid of integriteit van persoonsgegevens in gevaar brengt, (2) elke ongeoorloofde openbaarmaking van, toegang tot of gebruik van persoonsgegevens, (3) het ongeoorloofd binnendringen in systemen die persoonsgegevens bevatten, wat resulteert in ongeoorloofde toegang of toegang die de autorisatie te buiten gaat.Deze definitie is van toepassing ongeacht of de inbreuk op de gegevensbeveiliging plaatsvindt in de systemen van Royal Canin of in de systemen van de Gebruiker.

Persoonsgegevens houdt in alle informatie die betrekking heeft op, een beschrijving geeft van, geassocieerd kan worden met of redelijkerwijs, direct of indirect, in verband kan worden gebracht met een geïdentificeerd of identificeerbaar levend individu of huishouden, en die door de Gebruiker wordt verwerkt in het kader van de verlening van diensten namens ons onder deze algemene voorwaarden.

(Huis)dier: een kat en/of hond van een huisdiereigenaar die in de dierenartspraktijk door de dierenarts wordt onderzocht.

Huisdiereigenaar: de eigenaar van een kat en/of een hond die klant is van de dierenarts.

Diensten: de verschillende specifieke toepassingen ter ondersteuning van de dierenartsen in hun dagelijkse praktijk die beschikbaar zijn op de startpagina van het Platform en die onderworpen zijn aan de bijzondere voorwaarden en de onderhavige algemene voorwaarden.

Bijzondere voorwaarden: de bijzondere gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op elke afzonderlijke dienst, die door de gebruiker aanvaard moeten worden voor het eerste gebruik van de genoemde dienst.

Voorwaarden: de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op elke dienst.

Gebruiker: hetzij de dierenarts die werkzaam is in een dierenartspraktijk, hetzij bij uitzondering, andere leden van de dierenartspraktijk die exclusief in naam en onder strikt toezicht en verantwoordelijkheid van de dierenarts handelen en die gemachtigd zijn om het Platform te gebruiken krachtens een direct akkoord met Royal Canin of krachtens de toegang verleend door de accountbeheerder onder zijn strikte verantwoordelijkheid. In voorkomend geval, kan de gebruiker ook een diergeneeskundestudent zijn.

Gebruikersinhoud: alle merken, auteursrechten, logo's, handelsnamen, bedrijfsnamen, documenten, gegevens en informatie die door de gebruiker op het Platform worden geüpload met betrekking tot de dierenartspraktijk, de huisdieren en de huisdiereigenaren, met inbegrip van alle schriftelijke documenten en de opmerkingen die door de gebruiker worden verstrekt alsook, in voorkomend geval, de wijzigingen of de resultaten die automatisch door het Platform worden aangemaakt of berekend, dit alles exclusief op verantwoordelijkheid van de dierenarts.

Dierenarts: een natuurlijk persoon die het beroep van dierenarts uitoefent op zelfstandige basis of in een dierenartspraktijk en die op het Platform is geregistreerd.

Dierenartsaccount: de individuele account van de dierenarts, die de gebruiker in staat stelt om toegang te krijgen tot het Platform en de diensten te gebruiken na aanvaarding van de voorwaarden.

Dierenartspraktijk: de bij het Platform geregistreerde rechtspersoon of dierenartspraktijk waar één of meer dierenartsen, samen met andere leden van het veterinaire team, veterinaire diensten verlenen.

Diergeneeskundestudent: een student diergeneeskunde die gemachtigd is om het Platform te gebruiken onder toezicht van een dierenarts en dit enkel voor informatieve en educatieve doeleinden in verband met de voeding van huisdieren overeenkomstig de bepalingen van artikel 3.

Artikel 1: Aanvaarding van de voorwaarden