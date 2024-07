American Bobtails zijn liefdevolle en ongelooflijk intelligente katten. Ze zijn uiterst interactief en hechten zich vol toewijding aan hun menselijke familie. Ze zullen vaak de aanzet geven tot een spel met hun eigenaars en ze laten hun jachtinstincten thuis zien door vliegende insecten uit de lucht te vangen.

De American Bobtail is een over het algemeen rustige kat van wie bekend is dat zij vibrerende, tjilpende en klikkende geluiden maakt wanneer ze opgetogen is. Dit gemakkelijke ras kan goed overweg met de meeste honden en verwelkomt nieuwkomers.

Bron: belangrijke feiten en kenmerken uit het informatiearsenaal van het World Cat Congress (WCC)