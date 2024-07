De Australian Mist is een levendige kat die van mensen houdt. Ze heeft een sociaal, rustig en stabiel karakter, waardoor ze geschikt is voor gezinnen, stellen, alleenstaanden of bejaarden.

Dit ras kan goed overweg met kinderen, is gemakkelijk in de omgang en is meestal niet geneigd om te krabben. Het zijn zeer intelligente en ontspannen katten.

Bron: belangrijke feiten en kenmerken uit het informatiearsenaal van het World Cat Congress (WCC)