De Bombay kan zich prima aanpassen aan een drukke levensstijl en kan meestal goed opschieten met elk lid van het huishouden. De Bombay beschikt in het algemeen over een combinatie van de gemoedelijke aard en het robuuste karakter van de Amerikaans Korthaar en het sociale, nieuwsgierige, aanhankelijke karakter van de Burmees.

Dit ras is uiterst actief en geïnteresseerd in alles. Hun verlangen naar gezelschap betekent dat ze ongelukkig zijn als ze alleen worden gelaten. Dus wie lange periodes van de dag weg is, kan beter een andere kat als metgezel overwegen.

Bron: belangrijke feiten en kenmerken uit het informatiearsenaal van het World Cat Congress (WCC)