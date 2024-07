De persoonlijkheid van de Burmees heeft geleid tot hun wijdverspreide populariteit; ze houden van hun mensen, van kinderen en van andere dieren.

Ze zijn vol vertrouwen en springen met grote behendigheid vaak hoog in de lucht om iets te vangen. Als de kat lang alleen in huis wordt achtergelaten, is het raadzaam om nog een huisdier te hebben om hem gezelschap te houden.

Bron: belangrijke feiten en kenmerken uit het informatiearsenaal van het World Cat Congress (WCC)