Hoewel hij een fragiel uiterlijk heeft, behoort de Cornish Rex tot een erg stevig ras. Het is een perfect huisdier voor de eigenaar die een actieve kat zoekt die deelneemt aan het gezinsleven.

De Cornish Rex is zeker een schootkat en elke schoot is geschikt. Hij kan goed overweg met andere dieren en is een ideaal huisdier voor kinderen. Hij houdt ervan om te rennen en te klimmen, dus hij heeft ruimte nodig. De Cornish Rex is ook dol op buiten zijn, op akkers of in tuinen.

Bron: belangrijke feiten en kenmerken uit het informatiearsenaal van het World Cat Congress (WCC)