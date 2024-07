De Devon Rex is een speelse, tamelijk ondeugende kat die toegewijd is aan zijn eigenaar. Hij is het gelukkigst wanneer zijn baasje in de buurt is en met spelletjes kan meedoen. Deze drukke, kleine kat woont het liefst in een actief huishouden aangezien hij van gezelligheid houdt.

Het is een zeer op mensen gericht ras dat goed gedijt in grote gezinnen. Hij kan geweldig met kinderen omgaan en kan goed overweg met andere huisdieren. De Devon kan een grote eetlust hebben, dus wees voorzichtig met het verminderen van zijn voer als hij te zwaar begint te worden - vooral bij een gecastreerde kat.

Bron: belangrijke feiten en kenmerken uit het informatiearsenaal van het World Cat Congress (WCC)