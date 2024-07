De Japanse Bobtail is een intelligent ras dat geïnteresseerd is in alles wat er thuis gebeurt. Ze kan goed overweg met andere katten, honden en kinderen en houdt van het gezelschap van mensen.

Deze kat heeft een sterk karakter en communiceert met melodieuze geluiden met haar eigenaar. Als snelle leerling kan de Japanse Bobtail gemakkelijk nieuwe kunstjes leren en zal ze zich snel aan nieuwe situaties aanpassen.

Bron: belangrijke feiten en kenmerken uit het informatiearsenaal van het World Cat Congress (WCC)