De Pixie Bob is een zeer intelligente, sociale, actieve en moedige kat die graag met andere dieren speelt. Het is een nieuwsgierige en sympathieke kat die bij u wil zijn en haar behoeften aan u kenbaar maakt met tjilpende, tjirpende en grommende geluiden.

De staart van de Pixie Bob kan kort of gemiddeld en geknikt of geknoopt zijn, maar is altijd soepel en moet daarom voorzichtig worden behandeld.

Bron: belangrijke feiten en kenmerken uit het informatiearsenaal van het World Cat Congress (WCC)