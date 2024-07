De Heilige Birmaan is extreem sociaal, betrouwbaar en zachtaardig en is gemakkelijk in de omgang, waardoor zij een ideaal huisdier is. Ze houdt van aandacht van mensen. De Heilige Birmaan kan worden omschreven als een "gematigde" kat. Ze is speels en actief, maar niet veeleisend, sociaal, maar niet het middelpunt van de aandacht.

Elke Heilige Birmaan wil in de buurt zijn van mensen en kan goed overweg met andere huisdieren als zij op de juiste manier wordt geïntroduceerd. De Heilige Birmaan is een uitstekende keuze voor gezinnen met kinderen, omdat ze een stabiel karakter heeft en geduldig en liefdevol is.

Bron: belangrijke feiten en kenmerken uit het informatiearsenaal van het World Cat Congress (WCC)