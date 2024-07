Gezonde voeding op maat speelt een fundamentele rol bij het in stand houden van de gezondheid en de schoonheid van uw kat. Voeding levert energie om vitale functies te ondersteunen. Een complete voedingsformule voor katten moet een afgestemd evenwicht van voedingsstoffen bevatten. Dergelijke voeding zorgt ervoor dat uw kat niets te kort komt en niets te veel krijgt, omdat beide nadelige gevolgen zouden kunnen hebben voor de gezondheid van uw kat. Schoon, vers water moet te allen tijde beschikbaar zijn ter ondersteuning van een goede regelmatige werking van de urinewegen. Katten zijn van nature ingesteld op het eten van kleine porties - tussen de 7 en 10 keer per dag. Als u uw katten eenmaal per dag de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid brokjes geeft, zij ze zelf in staat de eigen consumptie te reguleren. Ironisch genoeg komen katten meer aan wanneer ze maar één of twee porties per dag krijgen dan katten die eten wanneer ze daar behoefte aan hebben.

De volgende aanbevelingen gelden voor gezonde dieren. Als uw kat gezondheidsproblemen heeft, raadpleegt u de dierenarts die vervolgens uitsluitend dieetvoeding zal voorschrijven.

Bij het kiezen van voer voor Siberische Katten, zijn dit de factoren die u moet overwegen: hun leeftijd; individuele gevoeligheden; hun levensstijl, die hun activiteitenniveau aanzienlijk beïnvloedt; en hun fysiologische status, zoals sterilisatie, een potentiële factor in gewichtstoename. Als de kat toegang heeft tot de buitenlucht, spelen de wisseling van de seizoenen ook een rol, vooral wat de rui betreft, die twee keer per jaar voorkomt.

Leeftijd

Groeifase

Groei is een cruciale fase in het leven van een kitten. Het is een tijd van grote veranderingen, ontdekkingen en nieuwe ontmoetingen. De energie-, eiwit-, mineraal- en vitaminebehoeften van kittens zijn veel groter dan die van een volwassen kat. Ze hebben energie en voedingsstoffen nodig om hun lichaam te onderhouden, maar ook om te groeien en het lichaam op te bouwen. De groei van een kitten vindt plaats in twee fasen:

Bouw - vanaf de geboorte tot 4 maanden

Het spenen is de overgang van een kitten van vloeibaar voedsel - of moedermelk - naar vast voedsel. Deze periode komt overeen met het natuurlijke tijdstip waarop hun melktanden doorkomen, wanneer ze 3 tot 6 weken oud zijn. In dit stadium zijn kittens nog niet in staat om te knabbelen, dus zacht voedsel (geweekte brokjes of aangepast natvoer) helpt de overgang van vloeibaar naar vast voedsel te vergemakkelijken. Tussen 4 en 12 weken na de geboorte neemt de natuurlijke immuniteit die een kitten ontvangt van het colostrum - of eerste melk - van de moeder af, terwijl het immuunsysteem van de kitten zich geleidelijk ontwikkelt. In deze kritieke periode, het immuniteitsgat genoemd, hebben kittens behoefte aan een complex van antioxidanten, waaronder vitamine E, om hun natuurlijke weerstand te ondersteunen. Kittens doorlopen een intense en bijzonder delicate groeiperiode waarin ze vatbaar zijn voor spijsverteringsproblemen. Hun dieet moet tijdens deze periode niet alleen rijk zijn aan energie om aan hun essentiële groeibehoeften te voldoen, maar moet ook licht verteerbare eiwitten bevatten voor hun spijsverteringsstelsel dat nog in ontwikkeling is. Prebiotica, zoals fructo-oligosacchariden, kunnen eveneens een gezonde spijsvertering ondersteunen door een evenwichtige darmflora te stimuleren. Het resultaat? Een in alle opzichten goede stoelgang. De voeding van de kitten moet omega-3-vetzuren bevatten - EPA-DHA - die een goede neurocerebrale ontwikkeling helpen ondersteunen.

Consolidatie en harmonisatie - van 4 maanden tot 12 maanden