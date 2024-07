De Sokoke is een actieve en intelligente kat die aanhankelijk is, zonder te veel eisen te stellen aan zijn eigenaar. Dit ras is erg op het gezin gericht en geniet van spelen, verkennen of gewoon relaxen in de buurt van zijn baasje.

Dit ras heeft een kenmerkend vachtpatroon, namelijk dat van een gemarmerde tabby, maar met agouti-haren als ondergrond, wat resulteert in een heel speciaal uiterlijk.

Bron: belangrijke feiten en kenmerken uit het informatiearsenaal van het World Cat Congress (WCC)