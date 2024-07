De Thaise kat is erg sociaal en is gelukkig als zij in de buurt van mensen kan zijn. Met haar rustige en sociale karakter past zij zich gemakkelijk aan het leven met katten, honden en andere huisdieren in huis aan.

De Thaise kat heeft veel interactie met haar eigenaar nodig en brengt haar tijd door met het volgen van de gezinsleden in het huis en doet graag mee met alle activiteiten.

Bron: belangrijke feiten en kenmerken uit het informatiearsenaal van het World Cat Congress (WCC)