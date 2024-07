10 slimme tips om je kat naar de praktijk te vervoeren

1. Transporteer je kat nooit los in de auto.



2. Kies een stevige reismand die langs boven en aan de voorkant opengaat en die met een scheidingswand in twee delen opgedeeld kan worden (als de bovenkant gemakkelijk verwijderbaar is, kan men angstige katten onderzoeken zonder ze uit de reismand te halen). Kies de reismand op basis van zijn praktische en functionele eigenschappen en vermijd reismanden met veel tierlantijntjes, die vaak te duur zijn.



Goed om te weten: het is belangrijk dat je een reismand kiest waarvan de bovenkant volledig verwijderd kan worden.

3. Plaats de reismand thuis op een plaats waar je kat hem als deel van het meubilair kan beschouwen. Door de reismand veel te zien raakt hij er vanzelf vertrouwd mee.



4. Maak de reismand zo comfortabel en vertrouwd mogelijk door er een dekentje met jouw geur of die van je kat in te leggen (je kan bijvoorbeeld zachtjes met de doek over de kop van je kat wrijven zodat hij van zijn geur doordrongen raakt). Verstuif minstens 30 minuten voor vertrek synthetische gezichtsferomonen van katten (FeliwayND) op de stof. Houd er ook rekening mee dat je kat ziek kan worden of onderweg de reismand kan bevuilen. Het is dus altijd verstandig om een extra dekentje te voorzien voor de terugrit.



5. Als je kat niet spontaan in de reismand wil, neem hem rustig vast en plaats je hem langs de opening aan de bovenkant in de reismand. Je kan ook de bovenkant van de reismand verwijderen en terug op de reismand plaatsen wanneer je kat erin zit. Als je kat volstrekt weigert om in de reismand plaats te nemen kan je hem ook in een handdoek (met zijn geur of feromonen op) wikkelen en zo in de reismand plaatsen.



Goed om te weten: tijdens het transport is het belangrijk om de reismand correct in je auto te plaatsen zodat deze niet kan verschuiven en je kat niet te angstig wordt.



6. Zorg er in de auto voor dat de reismand niet heen en weer schudt tijdens het rijden door hem op de grond tegen de stoel te zetten of door hem met de veiligheidsgordel op de achterbank te bevestigen. Rijd voorzichtig, luister niet naar luide of harde muziek en praat zacht tegen je kat om hem gerust te stellen. Hoe rustiger je als baasje bent, hoe beter je kat zich voelt. Sommige katten kijken graag naar buiten, maar de meeste reizen het liefst in een reismand die door een deken afgedekt is.



7. Als je uit de auto stapt om naar de praktijk te gaan, zorg dan dat je niet met de reismand schudt of dat ze niet tegen je benen botst.



8. Aan de balie bij de dierenarts vraag je aan de assistent waar je mag gaan zitten en waar je de reismand kunt zetten. Wij raden je sterk aan om de voorkant van de reismand naar je toe te keren (en niet naar de andere katten!) en de deksel niet van de reismand te verwijderen zolang je in de wachtruimte bent.



9. Wij raden je natuurlijk aan om al deze elementen ook tijdens de terugrit in acht te nemen.



10. Als je meer dan één kat hebt, moet je bepaalde voorzorgmaatregelen nemen als je één van je katten mee naar huis neemt met name na een lang verblijf in de praktijk. Laat de terugkerende kat enkele minuten in zijn reismand zitten om de reactie van de andere katten te kunnen observeren. Als al de katten rustig blijven, kan je de reismand openen en het dier zich bij de andere katten laten voegen. Als je spanning tussen de katten opmerkt, komt dat waarschijnlijk doordat de kat die pas thuisgekomen is nog naar de praktijk ruikt. Laat de kat in dat geval minstens 24 uur in een gescheiden ruimte (natuurlijk met een kattenbak, eten en vers water!) verblijven, zodat ze weer meer vertrouwd zal ruiken.