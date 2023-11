Gezondheidsrisico's van overgewicht en zwaarlijvigheid bij katten

Zwaarlijvigheid ofwel obesitas bij katten is een steeds groter probleem, net als bij de mens. Het kan een ernstige, levenslange impact hebben op een kat, waarbij haar gezondheid, kwaliteit van leven en lichamelijke functies worden aangetast.

Zijn bepaalde katten ontvankelijk voor overgewicht?

Er zijn bepaalde factoren die ervoor kunnen zorgen dat je kat meer risico heeft op gewichtstoename en obesitas:

Als je kat geen raskat maar van het type Europees Korthaar is.

Als je kat tussen 5 en 10 jaar oud is, dat is de leeftijd waarop zij minder actief wordt.

Als je kat heel vaak en meer dan de aanbevolen portie te eten krijgt.

Als je kat nerveus of depressief is of te veel psychisch of emotioneel belast.

Als het een kater is.

Als je kat gesteriliseerd of gecastreerd is, is het risico op gewichtstoename ook groter: de operatie vermindert de energiebehoefte van de kat met iets minder dan een derde, maar de eetlust kan tussen 18% en 26% toenemen.

Waarom is overgewicht of zwaarlijvigheid schadelijk voor mijn kat?

Wanneer je kat overgewicht heeft of zwaarlijvig is, begint het lichaam het ingenomen voedsel als vet op te slaan in plaats van het op te maken, omdat het lichaam minder energie verbruikt dan het binnenkrijgt. Dit vet begint dan lichamelijke functies aan te tasten wanneer het binnendringt in bepaalde organen, zoals de lever, of een laagje vormt op andere, zoals slagaders. Het extra gewicht betekent een hogere belasting van het interne systeem en de gewrichten van je kat, wat leidt tot een reeks gezondheidsrisico's.