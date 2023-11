Hoewel het gewicht van uw kat in de loop van haar leven zal veranderen, is het belangrijk dat u herkent wanneer het gewicht te hoog of te laag is en mogelijk tot problemen met haar gezondheid kan leiden. Hoewel een geleidelijke gewichtstoename of -afname niet altijd makkelijk is te zien, zijn er toch verschillende dingen waar u op kunt letten.

Welke katten hebben aanleg voor gewichtstoename

De katten die het meeste risico lopen op gewichtstoename zijn:

Katten van het type Europees Korthaar die niet als raskat zijn geregistreerd.

Vijf tot tien jaar oud met verminderde fysieke activiteit

Katers

Gesteriliseerde katten kunnen mogelijk snel dikker worden

Katten die willekeurig worden gevoerd en meer dan de aanbevolen portie te eten krijgen

Katten die binnenshuis leven en slechts beperkt kunnen bewegen en spelen

Het gewicht van uw kat controleren

Het gewicht van een kat wordt door allerlei factoren beïnvloed, zoals zijn specifieke grootte, ras, geslacht en leeftijd. Daardoor is een simpele vergelijking van het gewicht van uw kat met het 'ideale gewicht' niet altijd de oplossing. In plaats daarvan kunt u uw kat thuis controleren aan de hand van een paar eenvoudige vuistregels.

Wanneer u uw kat van bovenaf aan de zijkant bekijkt, moeten de botten en de holte van de flanken duidelijk zichtbaar zijn en moet er een duidelijk onderscheid zijn tussen de borstkas en buik (borst en maag). Bij te uitgesproken contouren heeft uw kat mogelijk ondergewicht, terwijl ronde, weinig geprononceerde contouren kunnen duiden op overgewicht.

Door uw kat te bevoelen, kunt u goed bepalen of haar gewicht al dan niet gezond is. Probeer voorzichtig haar ribben te voelen en tellen, en kijk of haar ruggenwervels, spieren en buikvet voelbaar zijn. Gebruik vervolgens onderstaande leidraad om te bepalen of uw kat een problematisch gewicht heeft:

Bij goed voelbare maar niet zichtbare ribben heeft uw kat een ideaal gewicht.

Als u de ribben kunt voelen maar niet kunt tellen, heeft uw kat overgewicht.

Als u de ribben helemaal niet kunt voelen, is uw kat zwaarlijvig.

Ga bij enige twijfel over de gezondheid van uw kat naar de dierenarts voor een eventueel aanvullend onderzoek om het gewicht van uw kat gewicht te beoordelen.