Lagere urinewegproblemen bij katten

In deze blog bekijken we:

welke aandoeningen er zijn;

hoe je problemen aan de blaas en plasbuis bij je kat kunt herkennen;

wat de risicofactoren/oorzaken zijn;

wat je kunt doen om je kat zoveel mogelijk te ondersteunen wanneer er een probleem aan de urinewegen is gediagnosticeerd.

Problemen aan de urinewegen is de meest voorkomende reden dat een eigenaar met zijn kat naar de dierenarts gaat. 4,4%* van de katten krijgt op een bepaald moment in haar leven problemen met de urinewegen.





Welke aandoeningen aan de lagere urinewegen komen het meest voor bij katten?

Als we het hebben over aandoeningen aan de lagere urinewegen wordt dat FLUTD genoemd. FLUDT staat voor Feline Lower Urinary Tract Disease en dat zijn aandoeningen aan de blaas of de plasbuis bij je kat. Er kunnen verschillende oorzaken zijn:

Blaasstenen of blaasgruis

Vorming van stenen of gruis in de blaas (zoals struviet-, calciumoxalaat-, uraat- of cystinestenen).

Je kat kan ineens niet meer plassen (bijvoorbeeld door stenen of gruis, verkramping of ontsteking). Dit is een spoedgeval! Bel meteen je dierenarts als je kat niet kan plassen. Als de kat niet snel behandeld wordt, kan de kat in levensgevaar komen.

Maar meestal is het niet duidelijk waarom je kat regelmatig blaasontsteking krijgt en deze ook – meestal – vanzelf weer overgaat. Als de dierenarts alle andere oorzaken heeft uitgesloten, wordt de diagnose FIC gesteld. FIC staat voor Feline Idiopathische Cystitis. In maar liefst 73%* van alle katten die met lagere urinewegproblemen (FLUTD) bij de dierenarts komen, is FIC uiteindelijk de diagnose.





Symptomen van lagere urinewegproblemen bij je kat

Vaker plassen dan normaal

Onzindelijkheid (op vreemde plekken plassen)

Moeite met plassen (de bak op gaan en weer uit zonder geplast te hebben)

Kermen/miauwen/krijsen tijdens het plassen

Bloed in urine

Je kat is lusteloos

Je kat heeft minder eetlust

Likt veel aan geslachtsdeel

Overgeven





Katten met FIC vragen extra alertheid

Bij katten die regelmatig blaasontsteking hebben, maar waarbij het ook vanzelf weer overgaat, is het belangrijk extra alert te zijn. Als eigenaar ben je misschien geneigd ‘het even aan te kijken’, voor je naar de dierenarts gaat.



Merk jij dat je kat af en toe problemen heeft met plassen of onzindelijk is en dat het ineens over kan zijn voor een bepaalde periode, neem dan toch contact op met je dierenarts!





Wat zijn de oorzaken van lagere urinewegproblemen bij je kat?

Problemen aan de urinewegen bij je kat kunnen ontstaan door*:





Overgewicht

Als je kat te zwaar is, is dat niet goed voor haar totale gezondheid en welzijn. Overgewicht kan tot veel gezondheidsproblemen leiden, waaronder aandoeningen aan de urinewegen. Ook kan je kat minder makkelijk bewegen, waardoor de kat minder snel naar de kattenbak gaat. Daarnaast heeft een kat met overgewicht een verhoogde kans op gewrichtsproblemen waardoor ze geen goede plashouding meer aan kan houden wat gevolgen kan hebben voor de gezondheid van de lagere urinewegen. Probeer je kat dus op een gezond gewicht te houden en overleg met je dierenarts als je twijfelt of je kat overgewicht heeft.

Katten kunnen stress ervaren van verandering van routine of omgeving, omgevingsfactoren (ander katten/huisdieren/kinderen) of verveling (te weinig beweging en fysieke en mentale uitdaging). Het is aangetoond dat stress de kans op lagere urinewegproblemen vergroot. Probeer je kat zich dus veilig te voelen in zijn omgeving en voldoende uitdaging te bieden.

Katten zijn van nature slechte drinkers en bij te weinig vocht wordt de urine heel geconcentreerd. Dat kan tot steenvorming leiden. Zet bij voorkeur meerdere en verschillende drinkbronnen zoals een fontein in het huis om te kat te stimuleren voldoende te drinken.

Katten met een gevoeligheid voor aandoeningen aan hun urinewegen hebben echt baat bij een speciale dieetvoeding die de gezondheid van hun urinewegen ondersteunt. Voor meer informatie over de juiste voeding kun je contact opnemen met je dierenarts.





Wat te doen als je kat lagere urinewegproblemen heeft?

De eerste en eigenlijk enige stap is: maak direct een afspraak met je dierenarts. Is je kat onzindelijk, of zie je ongemak bij het plassen, aarzel dan niet.



Je dierenarts kan aan de hand van verschillende onderzoeken vaststellen wat je kat precies mankeert en daar gericht een behandelplan voor maken. Problemen aan de lagere urinewegen zijn vaak goed te behandelen, mits de kat levenslang optimaal ondersteund wordt. De kans op herhaalde vorming wordt hiermee beperkt.



Weten hoe je de kans op lagere urinewegproblemen zo klein mogelijk houdt? Lees dan deze blog!