In deze blog bespreken we:

hoe je urinewegproblemen bij je kat herkent;

het belang van een gezond gewicht;

het voorkomen van stress bij je kat;

het belang van vocht inname;

wat voeding voor je kat met urinewegproblemen kan betekenen.

Als we het hebben over urinewegproblemen hebben we het meestal over problemen aan de blaas en plasbuis, de zogenoemde lagere urinewegen (FLUTD-Feline Lower Urinary Tract Disease). Lees hier meer over welke urinewegproblemen er precies zijn en wat de oorzaken kunnen zijn.





Hoe herken je urinewegproblemen bij je kat?

Je kat ervaart veel ongemak en pijn als zij last heeft van een aandoening aan haar urinewegen. Katten laten niet snel zien dat zij ongemak ervaren, dus het is belangrijk dat je af en toe met aandacht je kat bekijkt als ze naar de kattenbak gaat.





Symptomen van urinewegproblemen bij je kat

Vaker plassen dan normaal

Onzindelijkheid (op vreemde plekken plassen)

Moeite met plassen (de bak op gaan en weer uit zonder iets te doen)

Kermen/miauwen/krijsen tijdens het plassen

Bloed in urine

Je kat is lusteloos

Je kat heeft minder eetlust

Likt veel aan geslachtsdeel

Overgeven





Als de plasbuis bij een kater verstopt raakt (door bijvoorbeeld blaasstenen of -gruis, verkramping of een ontsteking) kan je kat hieraan overlijden. Als je kater niet plast, neem je direct contact op met je dierenarts!





Voorkom overgewicht bij je kat

Overgewicht is een serieuze risicofactor* voor problemen aan de urinewegen. Sowieso is overgewicht een risico voor de gehele gezondheid en het welzijn van je kat, dus je wilt haar liever op een gezond gewicht houden of krijgen!





Tips om je kat in goede conditie te houden:

Geef een kwalitatief goede voeding, die past bij de leeftijd en levensstijl van je kat, zodat je kat passende voedingsstoffen binnenkrijgt.

Let op de voedingsrichtlijnen op de verpakking en weeg de porties zorgvuldig af. Geef geen extra tussendoortjes. Je kunt een klein gedeelte van de afgewogen voeding apart houden om als tussendoortje te geven.

Stimuleer je kat voldoende te bewegen met spelletjes of voedingspuzzels.

Weeg je kat minimaal 1 keer per maand zodat je een gewichtstoename snel signaleert en direct actie kunt ondernemen.

Het kan helpen om bij een bedelende kat meerdere kleine porties per dag te geven.





Voorkom stress bij je kat

Katten kunnen stressgevoelig zijn. Een verandering in hun omgeving, routine, de komst van een ander huisdier of baby of een onveilige omgeving kan allemaal stress veroorzaken bij je kat. Aangetoond is dat stress absoluut een risicofactor is voor problemen aan de urinewegen*.





Tips om stress bij je kat te verminderen:

Zorg dat je kat zich veilig voelt; dus pak haar niet op als ze daar niet van houdt en laat haar slapen als ze lekker ligt.

Zorg voor haar basisbehoeften: een fijne rustige slaapplek, schone kattenbakken die altijd bereikbaar is, etens- en drinkbronnen niet te dicht bij elkaar geplaatst, voldoende krab- en speelgelegenheid.

Als je meerdere katten hebt, kijk dan eerlijk en goed of zij het fijn hebben met elkaar of het ergens lastig vinden om samen te leven. Katten zijn over het algemeen solitaire dieren die het liefst alleen leven.

Kom tegemoet aan haar jachtinstinct en speel regelmatig met je kat.

Zorg voor een fijne routine: voorspelbaar gedrag, op vaste momenten eten en sociale interactie met de eigenaar.

Respecteer het uitzonderlijke reukvermogen van je kat en gebruik liever geen sterk geurende wasmiddelen of schoonmaakmiddelen.

Stimuleer je kat voldoende te drinken

Katten zijn van nature slechte drinkers. Te weinig vocht kan leiden tot urinewegproblemen. Ervoor zorgen dat de urine minder geconcentreerd is, verkleint de kans op de vorming van kristallen of stenen in de blaas.*





Tips om je kat voldoende gehydrateerd te houden:

Plaats de drinkbronnen niet in de buurt van de kattenbak of etensbakjes. Katten vinden dat niet prettig en zullen deze drinkbron vermijden.

Plaats bij voorkeur op meerdere plekken in huis verschillende waterbakken; grotere, kleinere, stenen of roestvrijstalen. Ontdek de drinkvoorkeur van je kat!

Probeer eens een drinkfontein; katten geven de voorkeur aan stromend water.

Geef je kat natvoeding; natvoeding bestaat voor een groot deel uit water en zo krijgt ze op een aangename manier toch voldoende water binnen. Je kunt eventueel nog extra water toevoegen aan natvoeding.

Geef je kat passende voeding

Voeding speelt een heel belangrijke rol bij het ondersteunen van lagere urinewegproblemen bij katten. Problemen aan de lagere urinewegen zijn vaak goed te behandelen, mits de kat levenslang optimaal ondersteund wordt. De kans op herhaalde vorming wordt hiermee beperkt.



Als je kat al een keer problemen heeft gehad aan haar urinewegen, dan kan het langdurig geven van een speciale dieetvoeding (op advies van je dierenarts!) de kans op herhaalde vorming zoveel mogelijk beperken.



Royal Canin heeft verschillende dieetvoedingen om jouw kat met urinewegproblemen gericht te ondersteunen, bijvoorbeeld met ROYAL CANIN® Urinary S/O. De voeding stimuleert je kat meer te drinken, zodat de urine wordt verdund. Zorg dat er voldoende drinkgelegenheid in de omgeving van je kat is. Ook bevat de voeding een combinatie van voedingsstoffen om de belangrijkste risicofactoren van aandoeningen van de lagere urinewegen bij katten aan te pakken.



Schakel niet zo maar over op deze voeding, maar raadpleeg eerst je dierenarts of deze voeding geschikt is voor jouw kat.