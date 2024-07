Mijn kat heeft een slechte eetlust

Wat kunnen de oorzaken van een slechte eetlust zijn?

Medische redenen

Als een kat misselijk is of pijn heeft, kan dat onrechtstreeks haar eetlust remmen, gedeeltelijk of volledig. Je weet dat je kat misselijk is als ze braakt, zich van haar eetkom afwendt, speeksel produceert of tandenknarst.



Katten die zich misselijk voelen, belanden al snel in een vicieuze cirkel: ze eten niet omdat ze zich misselijk voelen en daardoor neemt de misselijkheid nog meer toe. Daarom is het belangrijk om snel de oorzaak van de misselijkheid te achterhalen.



Er zijn verschillende ziekten die misselijkheid kunnen veroorzaken. Daardoor kan de kat haar voedsel verkeerdelijk als de oorzaak van haar misselijkheid beschouwen, terwijl die in werkelijkheid door een ziekte veroorzaakt wordt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij nierinsufficiëntie.



Katten kunnen niet goed tegen te weinig eten; wees dus altijd aandachtig voor veranderingen in hun eetlust. Bij twijfel, raadpleeg dan zeker je dierenarts om alle medische oorzaken uit te sluiten.

Niet-medische oorzaken

De meest voorkomende oorzaak is een verandering van voeding. Katten kunnen een uitgesproken voorkeur hebben voor bepaalde aroma’s en/of texturen. Daarom is het ook zo belangrijk om bij een verandering van voeding een overgangsperiode van 7 dagen in te bouwen. De eerste twee dagen geef je dan 3/4 van de oude voeding en 1/4 van de nieuwe voeding. Op dag 3 en 4 geef je 50% oude voeding en 50% nieuwe voeding. Op dag 5 en 6 ten slotte geef je 1/4 van de oude voeding en 3/4 van de nieuwe voeding. Vanaf dag 7 geef je enkel nog de nieuwe voeding. De voedselovergang is niet alleen belangrijk voor de acceptatie van de voeding, maar ook om overgangsdiarree te voorkomen.

Als je kat naar buiten kan, bestaat de kans dat ze bij de buren gaat mee-eten. Daardoor kan haar eetlust beperkt zijn wanneer ze terug thuiskomt. Het kan soms moeilijk zijn om dit bij je buren na te vragen.





Stress kan ook een belangrijke rol spelen in de vermindering of het verlies van de eetlust. Stress kan door verschillende factoren veroorzaakt worden, zoals een ziekte of verandering in de leefomgeving van de kat. De afwezigheid van haar baasje kan zoveel stress veroorzaken dat een kat haar eetlust gedeeltelijk of volledig verliest.

Tips voor het beheer van de eetlust

Eenmaal medische oorzaken uitgesloten zijn, kun je verschillende veranderingen doorvoeren. Om te beginnen is het erg belangrijk dat je kat op een rustige plaats kan eten. Als je meer dan één kat hebt, is het belangrijk dat elke kat zijn eigen eetkom heeft. Plaats de eetkommen voldoende ver uit elkaar, zodat de katten elkaar geen stress bezorgen. De afstand tussen de eetkommen moet minstens 50 centimeter bedragen. Plaats een drinkkom nooit vlak naast een eetkom. Als je een kattenbak hebt, moet die ook op een zekere afstand van de eet- en drinkkommen staan. Door meerdere kleine porties per dag te geven, stimuleer je ook de eetlust. Als de voeding te lang aan de lucht blootgesteld wordt, kunnen de aroma’s vervliegen en minder goed waarneembaar worden. Sommige katten kunnen een afkeer hebben van hun eetkom. Als je die vervangt, kan het probleem van het gebrek aan eetlust dan opgelost raken. Zo vinden sommige katten het niet leuk dat hun snorharen de rand van de eetkom aanraken. Een bord zonder hoge rand kan dan een oplossing zijn. Als je vochtige voeding geeft, probeer die dan altijd op kamertemperatuur te serveren. Van voedingen met een hoge energiedichtheid heb je een kleinere hoeveelheid per dag nodig, en zo zullen de dagelijkse behoeften van je kat sneller vervuld zijn. Tot slot bestaan er ook speeltjes die de eetlust van je kat kunnen stimuleren.





