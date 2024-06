Op welke leeftijd mag een kitten weg bij zijn moeder?

Het is nogal wat voor een kitten om zijn nest te verlaten. Alles waarmee hij vertrouwd was, laat hij achter. Om vervolgens te wennen aan een nieuwe situatie. Er zijn een aantal factoren om rekening mee te houden bij het bepalen van de juiste leeftijd om jouw kitten bij zijn moeder weg te halen.





Niet jonger dan 7 weken

Het kitten mag sowieso niet jonger zijn dan 7 weken op het moment dat hij zijn moeder en nestgenoten verlaat. Dit is wettelijk zo bepaald. Houd er dus rekening mee dat jouw kitten minimaal 7 weken oud is wanneer je hem mee naar huis neemt.





Gevoelige periode

Een kitten heeft een zogenaamde ‘gevoelige periode’. Dit is de periode (4-12 weken) waarin het kitten zich het meest makkelijk kan aanpassen. Na 9 weken neemt de terughoudendheid toe. Je kitten zal dan minder onbevangen afstappen op situaties die voor hem onbekend zijn. Denk aan een drukkere woonomgeving, nieuwe huisgenoten, alles waarmee je kitten nog niet bekend was voordat hij bij je kwam wonen.



Went jouw kitten in de omgeving waar hij geboren is, aan alle ‘prikkels’ die er in je eigen woonsituatie ook aanwezig zijn? Zoals vreemde mensen, kinderen, andere katten, mogelijk andere huisdieren? Dan is er weinig noodzaak om je kitten vroeg bij de moeder weg te halen.





14 weken

Leert jouw kitten bij de fokker of zijn eerste eigenaar met veel verschillende mensen en huisdieren om te gaan en heb je zelf geen andere huisdieren waar hij aan moet wennen? Dan kan het verstandig zijn om je kitten pas rond de leeftijd van 14 weken op te halen.



Groeit jouw kitten echter op in bijvoorbeeld een schuur waar hij weinig wordt blootgesteld aan nieuwe indrukken, andere mensen en huisdieren? Dan wil je je kitten liever eerder meenemen. Heb je zelf geen andere katten waarmee je kitten lekker kan spelen? Mogelijk wil je dan ook een broertje of zusje adopteren, zodat hij wel zijn sociale vaardigheden kan blijven oefenen.





Taak van de fokker

Rasverenigingen hanteren voor hun fokkers soms een vaste leeftijd van 13 weken. Bezoek je kitten in dat geval zo vaak mogelijk bij de fokker. Vraag de fokker om je kitten zoveel mogelijk kennis te laten maken met huiselijke geluiden en onbekende voorwerpen.





Gezondheid

Iets om tevens rekening mee te houden, is de gezondheid van het kitten. Wat daar bijvoorbeeld een rol is speelt, is de weerstand. Je kitten krijgt in de eerste moedermelk, het colostrum, zijn antistoffen mee. Deze nemen langzaam af omdat ook zijn eigen afweersysteem nog in ontwikkeling is. De stress van de verhuizing kan ook een negatief effect hebben op de weerstand van je kitten. Met speciale kittenvoeding, zoals ROYAL CANIN® Mother & Babycat (tot 16 weken) of ROYAL CANIN® Kitten (na 16 weken) ondersteun je die weerstand.



De weerstand wordt nog versterkt door de vaccinaties die je kitten krijgt op de leeftijd van 8-9 en 12 weken. Ga altijd na in hoeverre je kitten al bij de fokker/eerste eigenaar is ingeënt (vraag ook om het entingsboekje) en informeer eventueel bij je eigen dierenarts.