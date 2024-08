Tips om medicijnen toe te dienen aan je kat

Praktische tips

Omdat medicijnen toedienen aan katten niet gemakkelijk is, geven we graag enkele praktische tips

Een eerste praktische truc om medicijnen toe te dienen is via de voeding. Als je kat gewoonlijk natte voeding krijgt, kun je de pastille in de voeding verstoppen en hopen dat je kat hem zo vanzelf inslikt. Je kunt ook een gehaktballetje gebruiken, maar het is wel altijd aan te bevelen om aan je dierenarts te vragen of het medicijn wel met voeding ingenomen mag worden. Sommige medicatie moet namelijk nuchter toegediend worden

Bovendien bestaat het risico dat je dier een afkeer van zijn voeding ontwikkelt. Doordat het medicijn zijn smaak afgeeft aan de voeding, kan de kat de voeding gaan associëren met deze vaak onaangename smaak, en daardoor zijn gebruikelijke voeding beginnen weigeren.

Een handiger alternatief zijn de zachte, kneedbare snoepjes die speciaal ontwikkeld werden om makkelijker medicijnen te kunnen toedienen. Deze snoepjes hebben een extreem zachte textuur, zijn in verschillende stukken deelbaar en hebben een zeer aantrekkelijke geur en smaak. Ook in dit geval vraag je best aan je dierenarts welk snoepje je het best kunt gebruiken.

Het is aan te raden om je kat eerst vertrouwd te maken met de smaak van het snoepje zelf door hem er eerst zo een stukje van te geven. Daarna verstop je de pastille in het snoepje en kneed je het tot een balletje, dat je aan je kat geeft. Maak het balletje zo klein mogelijk zodat je kat niet geneigd is om erop te kauwen. De snoepjes zijn verkrijgbaar bij dierenspeciaalzaken en dierenartsen.

Naast de voeding kun je ook een pillenschieter gebruiken. Een pillenschieter is een kunststof hulpmiddel met een houdertje waarin je de pastille kunt aanbrengen.

Het uiteinde van de pillenschieter wordt in de bek van het dier geplaatst, waarna men de pillenschieter indrukt. Zo belandt de pastille rechtstreeks in de mond van de kat.

Andere mogelijkheid: een pillenpletter. Een pillenpletter is een kunststof apparaatje waarmee je een pastille tot poeder kunt vermalen. Dat poeder meng je vervolgens onder de voeding van de kat. Geef je kat op dat ogenblik maar een klein beetje voeding om zeker te zijn dat hij alles opeet en dat hij het medicijn volledig inslikt

Let wel op, want je kunt niet alle pillen in poedervorm gebruiken. Vraag daarom altijd eerst aan je dierenarts of het betreffende medicijn geschikt is om als poeder te gebruiken.

Als je je kat een medicijn moet toedienen, is het belangrijk dat je altijd raad vraagt aan je dierenarts. Hij kan je de beste tips geven om je dier in alle veiligheid te behandelen

Doe NOOIT aan zelfmedicatie. Enerzijds kunnen bepaalde geneesmiddelen voor mensen dodelijk zijn voor dieren en anderzijds zijn de zichtbare symptomen soms maar secundaire symptomen. Met een zelfgekozen behandeling kun je de behandeling van de dierenarts verstoren.

Bronnen:

Easterly, S. (2010). Your older cat: a complete guide to nutrition, natural health remedies, and veterinary care. New York: Simon & Schuster.

Flament, B. (2010). Guide du chat. Bruxelles : Royal Canin Belux N.V.

Giving oral medications to a cat. Consulté le 3 mars 2016 via http://www.vetmed.wsu.edu/ClientED/cat_meds.aspx

Pilling your cat. Consulté le 3 mars 2016 via http://www.allfelinehospital.com/pilling-your-cat.pml

Rodan, I., Heath, S. (2016). Feline behavioral health and welfare. Saint Louis: Elsevier.

Royal Canin. (2001). Encyclopédie du chat. Paris : Aniwa SA.

Virbac Nederland. (2014). Compendiumtekst Easypill Virbac. Consulté le 2 mars 2016 via http://www.virbac.nl/producten/kat/voedingssupplementen/easypill-kat