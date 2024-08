Naarmate je kat ouder wordt, merk je mogelijk een aantal veranderingen in haar gedrag op, zoals of zij nog steeds haar kattenbak gebruikt of naar buiten gaat om haar behoefte te doen. Incontinentie is een veelvoorkomend probleem bij oudere katten. Er zijn een diverse oorzaken maar ook effectieve behandelingen.

Wat zijn de symptomen van incontinentie bij oudere katten?

Als je kat lijdt aan incontinentie, kan het voorkomen dat zij moeite heeft om te urineren en er zich mogelijk bij moet inspannen. Het kan ook zijn dat zij niet beseft dat zij urineert, en sporen urine achterlaat in het huis. Je kat heeft mogelijk diarree, die moeilijk te beheersen is, of zij stopt met het gebruik van haar kattenbak zoals zij dat normaal doet.

Wat veroorzaakt incontinentie bij bejaarde katten?

Er is een aantal verschillende oorzaken voor incontinentie bij katten en elke oorzaak vereist een specifieke behandeling en preventieve maatregelen. In de lichamen van oudere katten worden de spieren die verbonden zijn met vitale organen zwakker waardoor je kat er minder controle over kan uitoefenen. Zwakkere spieren rond de urinewegen of darmen kunnen incontinentie veroorzaken omdat je kat ze niet effectief kan gebruiken om haar behoefte mee te toen of om plas of poep op te houden.

In sommige gevallen kan artritis ook incontinentie veroorzaken bij ouder wordende katten. In feite kan het voor een oudere kat die aan osteoartritis lijdt, pijnlijk worden om in en uit de kattenbak te stappen. Je kat kiest er dan mogelijk voor om op een gemakkelijker toegankelijke plek te urineren. In deze gevallen is uw ouder worden kat mogelijk niet incontinent, dus het is belangrijk om naar de dierenarts te gaan voor een juiste diagnose.

Diabetes mellitus treft één op de tweehonderd katten, met een hogere frequentie bij katten die ouder zijn dan zeven jaar. Twee van de symptomen van diabetes zijn de productie van grote volumes urine en overmatig urineren, wat er als incontinentie kan uitzien. Als uw kat te zwaar is, loopt deze meer kans op diabetes. Als u merkt dat uw kat vaker moet plassen, grotere volumes urineert en daarnaast meer dorst en honger heeft, is het hoog tijd om naar de dierenarts te gaan.

Bejaarde en senior katten kunnen naarmate ze ouder worden ook last krijgen van cognitieve aftakeling. Naar schatting hebben meer dan 80% van de katten tussen de 16 en 20 jaar daar last van. Deze aandoening manifesteert zich als slapeloosheid, toegenomen angst, desoriëntatie en het vergeten van hun routine of waar dingen zijn. Uw kat vertoont mogelijk symptomen van incontinentie als deze lijdt aan cognitieve stoornissen, omdat zij mogelijk is vergeten waar haar kattenbak staat.