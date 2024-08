De fysiologie van katten zorgt ervoor dat ze bijzonder gevoelig zijn voor bepaalde chemische stoffen en verbindingen. Ze kunnen deze niet altijd goed neutraliseren in hun lichaam en dat kan resulteren in ziekte en zelfs overlijden. Als u weet welk giftig voedsel en giftige andere stoffen u buiten het bereik van uw kat moet houden, kunt u hem beter beschermen tegen ziekte en ongemakken.

Dit is geen volledige lijst. Zorg er dus voor dat u alles waar u niet zeker van bent buiten het bereik van uw kat houdt en uw kat niets anders geeft dan reguliere voeding, tenzij u het met uw dierenarts hebt besproken.

Geneesmiddelen en chemicaliën die giftig zijn voor katten

Uw kat kan slecht tegen specifieke verbindingen die voorkomen in huishoudelijke producten, waaronder paracetamol, aspirine en ibuprofen. Ontsmettingsmiddelen met fenol, zoals veelgebruikte toiletreinigers, en oplosmiddelen als spiritus zijn eveneens schadelijk. Permethrine, aanwezig in sommige insecticiden, en ethyleenglycol (antivries) zijn eveneens giftig voor katten. Bewaar al deze producten buiten het bereik van uw kat, op een plaats die ze niet gemakkelijk kunnen bereiken.

Planten die giftig zijn voor uw kat

Katten eten meestal geen dingen waarvan ze ziek kunnen worden. Katten zijn uiterst gevoelig voor bittere smaken en de meeste stoffen die giftig zijn voor katten, hebben een bittere smaak. Vergiftiging door lelies en andere giftige planten komen echter wel vaak voor bij katten.

U kunt bepaalde planten die giftig zijn voor katten voor de zekerheid beter niet in uw tuin zetten of in huis halen. Voorbeelden hiervan zijn: