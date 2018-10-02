Wat is kattenleukemie?

Kattenleukemie (FeLV) is een retrovirus, behorend tot dezelfde groep virussen als HIV, maar kan mensen niet infecteren.

Het komt tegenwoordig veel minder vaak bij katten voor dan vroeger, met minder dan 1% van de geïnfecteerde gezonde katten. Dit komt door de wijdverspreide en effectieve vaccinaties bij kittens en katten sinds de jaren negentig.

Wat gebeurt er als mijn kat of kitten kattenleukemie krijgt?

Kattenleukemie onderdrukt het immuunsysteem en veroorzaakt een langzame infectie waardoor de geïnfecteerde kat zeer kwetsbaar is voor andere ziekten, waaronder:

Kanker

Ontsteking van verschillende lichaamsorganen

Voortplantingsproblemen

Bij kittens kan het een langzame en geleidelijke achteruitgang veroorzaken die tot de dood leidt als deze niet behandeld wordt.

Hoe wordt kattenleukemie verspreid?

Het wordt tussen katten doorgegeven via speeksel wanneer ze elkaar verzorgen, voedselkommen delen en of dicht bij elkaar staan. Het kan ook via lichaamssappen, bloed en melk doorgegeven worden.

Het is een virus dat zich kan verbergen in de cellen van het kitten of het lichaam van de kat - dit wordt latentie genoemd. Het voegt zijn DNA in het DNA van de kat in en het virus is in staat om lang na de initiële infectie te ontwaken en een ziekte te veroorzaken.

Hoe lang kan kattenleukemie bij katten duren?

Het verloop van kattenleukemie duurt meestal maximaal drie jaar hoewel de kat in veel gevallen eerder zal overlijden.

Is het mogelijk om te vaccineren tegen kattenleukemie?

Gelukkig is vaccinatie beschikbaar wat helpt bij het voorkomen van aanhoudende infecties en dodelijke ziekten.

Het kattenleukemie-vaccin is één van de kernvaccinaties, wat betekent dat het verplicht is voor alle katten en kittens. Bespreek een geschikt vaccinatieprogramma voor uw kitten met uw dierenarts.

Wanneer is de beste tijd om mijn kitten te vaccineren?

De ideale leeftijd voor uw kitten om haar eerste vaccinatie te krijgen is met acht weken, gevolgd door een tweede vaccinatie die drie tot vijf weken later plaatsvindt. Dit zal gelden voor de kernvaccins die kittens beschermen tegen de meest voorkomende en risicovolle ziekten. Ze bevatten:

Kattengriep - zowel het kattenherpesvirus (fHV) als het feline calicivirus (FCV)

Feline panleukopenievirus (FPV)

Kattenleukemievirus (FeLV)

Uw dierenarts zal u ook adviseren over andere aanbevolen vaccins voor uw kitten, afhankelijk van hun levensstijl, met name of ze wel of niet naar buiten gaan, of dat ze in contact komen met andere katten.

Heeft het vaccin voor kattenleukemie een booster-injectie nodig?

Ja, net als bij de andere kernvaccinaties, zal de dierenarts een eerste boosterinjectie tegen kattenleukemie toedienen als ze tussen twaalf en zestien weken oud zijn.

Zodra uw kitten een jaar is heeft ze de eerste jaarlijkse booster nodig die vervolgens elk jaar wordt herhaald. Het is belangrijk om contact op te nemen met uw dierenarts als u meer informatie of specialistisch advies nodig hebt.