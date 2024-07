Je kitten kennis laten maken met de gezinsleden

De eerste keer dat je kitten kennismaakt met haar nieuwe gezin is een heel belangrijk moment dat invloed heeft op de mate waarin de integratie van je kitten in haar nieuwe omgeving slaagt. Alle essentiële accessoires moeten zijn voorbereid en klaar zijn voordat je kitten arriveert, en het contact moet geleidelijk en langzaam plaatsvinden.

Veel natuurlijke gedragspatronen van katten, zoals de wens zich terug te trekken en te verstoppen bij conflicten, worden samen met je kitten in huis gehaald. Het is dus belangrijk om iets af te weten van het natuurlijke gedrag van katten als je wil dat je kat zich bij je op haar gemak en goed voelt.

Wanneer is het juiste moment om je kitten aan gezinsleden voor te stellen?

In het weekend is het over het algemeen rustiger dan door de week, en is om die reden dan ook een relaxter moment voor je nieuwe kitten. Het is belangrijk om te onthouden dat je kitten zojuist in een onbekende omgeving is terechtgekomen en dat het ontmoeten van nieuwe mensen een angstaanjagende ervaring kan zijn. Om het risico op stress te verlagen, dien je als volgt te werk te gaan:

Introduceer nieuwe gezinsleden één voor één

Houd je eigen enthousiasme onder controle en zorg dat de anderen dat ook doen

Ga zachtaardig te werk als je je kitten aanraakt of oppakt

Zorg dat je kitten niet van de ene aan de andere persoon wordt doorgegeven, zodat ze niet overweldigd raakt

Laat in plaats daarvan de kitten naar je toe komen wanneer zij daar klaar voor is

Gebruik een zachte en kalme stem, zodat de kitten niet schrikt

Geef de kitten ruim de tijd om te ontspannen of te slapen tussen introducties

Als je kitten opgroeit in een excessief drukke of onrustige omgeving, kan dat ertoe leiden dat zij later een angstige en timide volwassen kat wordt.

Leer je gezinsleden hoe ze met een kitten moeten omgaan

Als iedereen in het gezin eenmaal gewend is geraakt aan de nieuwe kitten, is het belangrijk dat alle gezinsleden weten dat ze voorzichtig te werk moeten gaan als ze haar willen oppakken. Dit om te voorkomen dat er plotselinge bewegingen worden gemaakt die voor de kitten beangstigend kunnen zijn.

De beste manier om een kitten op te pakken, gaat als volgt: