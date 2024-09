Wat is feline infectieuze peritonitis?

Feline infectieuze peritonitis (FIP) is een dodelijke ziekte die voorkomt bij katten en kittens. FIP komt voor in een zeer klein deel van de katten- en kittenpopulatie en wordt veroorzaakt door een veel voorkomend virus, genaamd feline coronavirus.

Wat is het feline coronavirus?

Het feline coronavirus is een virus dat katten infecteert door contact met besmette ontlasting.

Dit kan gebeuren wanneer ze elkaars vacht verzorgen, of wanneer ze kattenbakken, voedselkommen of vachtverzorgingsmateriaal delen.

Hoe veroorzaakt feline coronavirus feline infectieuze peritonitis?

Er zijn twee hoofdtypen feline coronavirus die katten en kittens kunnen treffen:

Enterisch coronavirus

Het coronavirus dat FIP veroorzaakt

Het zogeheten “enterische” coronavirus beperkt zich voornamelijk tot de darmen. Het vermenigvuldigt zich daar en kan diarree veroorzaken. De kans hierop is het grootst bij kittens, vooral als ze in een gemeenschap met andere katten leven.

Het coronavirus dat FIP veroorzaakt, wordt tegenwoordig beschouwd als een mutante vorm van het enterische coronavirus. Wetenschappers begrijpen nog niet hoe het relatief goedaardige coronavirus FIP veroorzaakt.

Wat gebeurt er met een kat die FIP krijgt?

Katten die door FIP worden getroffen, kunnen last krijgen van:

Vocht in de borst of buik - dit wordt “natte” FIP genoemd

Nodulaire uitwassen (granulomen) op hun interne organen - dit wordt “droge” FIP genoemd

Wat zijn de symptomen van FIP?

Een kat of kitten die aan FIP lijdt, vertoont diverse symptomen, waaronder:

Koorts

Braken

Verlies van eetlust

Diarree

Epileptische aanvallen

Kan een dierenarts testen of mijn kat FIP heeft?

Tegenwoordig beschikken dierenartsen over specifieke technieken om het coronavirus te kunnen detecteren. Deze analyse maakt echter geen onderscheid tussen het coronavirus in de darmen en het coronavirus dat FIP veroorzaakt.

Dit betekent dat een specifieke test voor FIP niet bestaat.

Wanneer voert een dierenarts deze test uit?

Een dierenarts voert deze test uit om een diagnose te stellen voor een zieke kat.

De dierenarts zal de test altijd zorgvuldig interpreteren, rekening houdend met diverse andere factoren, waaronder de leefomgeving van de kat of kitten, eventuele klinische symptomen en andere testen die zijn uitgevoerd.

Is er een vaccin tegen FIP?

Er is een vaccin verkrijgbaar voor feline infectieuze peritonitis, maar de effectiviteit ervan is nog altijd een controversieel onderwerp.

Aan alle kittens moeten kernvaccins worden toegediend, waaronder:

Kattengriep - zowel het kattenherpesvirus (fHV) als het feline calicivirus (FCV)

Feline panleukopenievirus (FPV)

Feline leukemievirus (FeLV)

Aangezien het vaccin voor FIP niet tot de kerncategorie behoort, wordt het niet aan alle kittens of katten gegeven.

Raadpleeg uw dierenarts als u wilt weten welke vaccins uw nieuwe kitten nodig heeft. Deze kan aanbevelingen doen op basis van de levensstijl van de kat, rekening houdend met diverse factoren, zoals de vraag of de kat buiten komt en in contact komt met andere katten.

Als u bezorgd bent over de gezondheid van uw kitten of vragen hebt over welke vaccins nodig zijn, moet u altijd overleggen met uw dierenarts.