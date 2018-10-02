Wat is chlamydophila felis?

Chlamydophila felis is een soort bacterie die bij katten en kittens conjunctivitis veroorzaakt.

Wat zijn de symptomen van chlamydophila felis?

Wanneer uw kat of kitten conjunctivitis heeft, hebben ze diverse symptomen. U moet altijd alert zijn op:

Vochtafgifte en vochtophoping in de ogen

Regelmatig en overmatig knipperen

Hardnekkig loensen

Roodheid van het oogweefsel

Doet conjunctivitis zich voor in combinatie met andere symptomen?

Vaak komen ooginfecties in de vorm van conjunctivitis samen voor met infecties van de bovenste luchtwegen. Deze verschijnselen samen worden de ´kattengriep´ genoemd, en worden veroorzaakt door een aantal verschillende infecties.

Meestal omvat dit het feline herpesvirus type 1 (FHV) en het feline calcivirus (FCV). Beide zijn virussen en komen vaak voor in de kattenpopulatie.

Bacteriën zoals bronchiseptica en mycoplasma kunnen er ook aan bijdragen.

Hoe wordt de kattengriep verspreid?

De kattengriep wordt rechtstreeks tussen katten onderling verspreid, maar kan ook worden overgebracht door mensen die de katten aaien en hun handen niet wassen. Ze wordt ook verspreid via objecten die zijn besmet via niezen of traanvocht en niet adequaat zijn gereinigd - zoals voedselkommen, kooien en borstels.

Wat zijn de andere symptomen van kattengriep?

De klinische symptomen van kattengriep zijn onder meer:

tranende ogen en loopneus

overmatige speekselvorming

niezen

mondzweren

ontstoken tandvlees

keelpijn

vergrote lymfeklieren

Zijn de symptomen van de kattengriep altijd merkbaar?

Katten of kittens die geen klinische symptomen of symptomen van een ziekte als kattengriep vertonen, kunnen nog steeds een drager van diverse virussen zijn, waaronder het feline calicivirus, het feline herpesvirus, FeLV en chlamydophila felis.

Als uw nieuwe kitten zich in de buurt van andere katten ophoudt, wees dan altijd voorzichtig. Er is een kans dat de andere katten in de populatie de bovenstaande virussen dragen ondanks dat ze gezond lijken te zijn.

Als dat het geval is, vormen ze een risico voor andere leden van de kattengemeenschap, met name voor kittens.

Kan mijn kat worden gevaccineerd tegen chlamydophila felis en conjunctivitis?

U kunt uw kat laten vaccineren tegen chlamydophila felis als uw dierenarts dat adviseert.

Katten en kittens worden als regel gevaccineerd tegen verschillende kernvirussen en ziekten die samen de kattengriep kunnen veroorzaken, maar daar hoort niet altijd chlamydophila felis bij.

Uw dierenarts zal u adviseren of dit vaccin noodzakelijk is.

Wat zijn de belangrijkste vaccinaties die als regel bij katten worden toegediend?

De kernvaccinaties omvatten het volgende:

Feline herpesvirus (fHV)

Feline calicivirus (FCV)

Feline panleukopenievirus (FPV)

Feline leukemievirus (FeLV)

De vaccinatie tegen chlamydophila felis wordt doorgaans niet door dierenartsen gegeven, maar wordt vaak aanbevolen. De dierenarts kijkt naar de levensstijl van uw kitten, met name of ze naar buiten gaat en of ze contact heeft met andere katten. Hij stelt vervolgens een aanbevolen vaccinatieplan en -schema op.

Als het waarschijnlijk is dat uw nieuwe kitten in de buurt van andere katten komt, is het belangrijk om met uw dierenarts te praten over het laten vaccineren van uw kitten tegen de oorzaken van de kattengriep.