Je kitten heeft diarree. Wat nu?

De kans is groot dat je op een bepaald moment dunne poep in de kattenbak van je kitten zult vinden. Normale poep of ontlasting (verschillende namen voor hetzelfde fenomeen) heeft een vaste consistentie. Als de ontlasting los, zacht of waterig is, heeft je kitten diarree. Diarree kan een klinisch teken van spijsverteringsproblemen zijn (en soms ook emotionele problemen) en is geen ziekte op zich.

Wat moet je doen als je kitten diarree heeft? De gezondheid van je kitten is van het allergrootste belang en door vroegtijdige interventie en proactieve zorg (inclusief overleg met je dierenarts) is hij in een mum van tijd weer zijn speelse, gezonde zelf.