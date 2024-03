PRODUCTDETAILS

Je Brits Korthaar is gezond, toch? Of is hij misschien wel wat te zwaar? En die dikke, pluche vacht, kan die niet nog gezonder? British Shorthair Adult in Gravy van ROYAL CANIN® is ontwikkeld voor je volwassen Brits Korthaar. Het ondersteunt een gezond gewicht, huid en vacht. Aangepast vetgehalte Een dikke vacht. Die ronde kop met die massieve kaak. Een brede volle borst en korte sterke poten. Je kat ziet er gewoon al robuust uit. Laat staan als hij te dik is. British Shorthair Adult in Gravy zijn speciale op maat gemaakte brokjes in saus. De natvoeding heeft een aangepast vetgehalte. Dit draagt bij aan een effectieve gewichtsbeheersing. Ook bevat het voedingsstoffen die helpen om gezonde urinewegen te ondersteunen en om de dikke wollige vacht gezond te houden.

