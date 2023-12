PRODUCTDETAILS

ROYAL CANIN® Indoor Sterilised in Jelly (brokjes in gelei) is speciaal ontwikkeld om tegemoet te komen aan de specifieke voedingsbehoeften van de binnenkat. De licht verteerbare eiwitten in ROYAL CANIN® Indoor Sterilised in Jelly ondersteunen het spijsverteringsstelsel optimaal. Deze voeding bevat een hoog vochtgehalte en een uitgebalanceerde hoeveelheid mineralen zodat ROYAL CANIN® Indoor Sterilised in Jelly de gezonde urinewegen helpt ondersteunen. ROYAL CANIN® Indoor Sterilised in Jelly heeft een specifiek voedingsprofiel met een aangepaste verhouding aan eiwitten, vetten en koolhydraten. Omdat ook bij katten smaken verschillen, is ROYAL CANIN® Indoor beschikbaar als natvoeding in een overheerlijke saus en als krokante brok. Volg onze voedingsrichtlijnen als je van plan bent om je kat gemengd te voeren, zodat zij de optimale hoeveelheden droog- en natvoeding voorgeschoteld krijgt.

