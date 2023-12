Instinctive 7+ In Gravy (brokjes In Saus)

PRODUCTDETAILS

Je kat is gezond, toch? Of zou zij nog wel wat vitaler kunnen? En krijgt ze als kieskeurige eter niet genoeg voedingsstoffen binnen? Instinctive +7 in Gravy van ROYAL CANIN® draagt bij aan de vitaliteit van kieskeurige eters. Je kat en zijn persoonlijke voorkeur Zit je kat weer wat meewarig naar zijn bak te kijken? Laat zij weer een deel van haar eten staan? Op zich is dat niet zo gek. Katten zijn namelijk heel kieskeurige eters. Ze hebben een persoonlijke voorkeur voor de structuur van hun natvoeding. Dit kunnen vleesbrokjes in gelei of vleesbrokjes in saus zijn. 60% van de katten geeft instinctief de voorkeur aan vleesbrokjes in saus. Instinctive +7 in Gravy (Gravy is Engels voor saus, jus), bestaat uit speciaal ontwikkelde vleesbrokjes in saus. Youth Complex Instinctive +7 van ROYAL CANIN® is gezonde voeding die je ouder wordende kat ondersteunt. De speciale mix van ingrediënten noemen we Youth Complex. Het draagt bij aan zijn vitaliteit. De voedingsstoffen ondersteunen de gewrichten. En of het nu saus of gelei moet zijn...ontdek wat jouw kat het lekkerste vindt.

