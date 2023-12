Kitten In Jelly

PRODUCTDETAILS

Volledig diervoeder voor katten - Speciaal voor kittens in de tweede groeifase tot 12 maanden (in saus). Gebruiksaanwijzing: Zie voedingstabel. Zorg dat er altijd vers drinkwater beschikbaar is. Rond de leeftijd van 4 maanden kan de groeisnelheid van kittens afnemen, maar ze worden wel alsmaar actiever! In deze periode hebben kittens een aangepaste hoeveelheid van de juiste voedingsstoffen nodig om de ontwikkeling van hun botten, spieren, organen, immuunsysteem en zenuwstelsel te ondersteunen. Het duurt nu ook niet lang meer voor ze 30 volwassen tanden gaan ontwikkelen. ROYAL CANIN® Kitten Jelly (in gelei) is speciaal samengesteld om de voedingsbehoeften van kittens tijdens hun groei te ondersteunen. Deze formule is geschikt voor kittens van 4 tot 12 maanden oud, een levensfase die gepaard gaat met aanzienlijke fysieke en gedragsveranderingen. Deze voeding op maat bevat brokjes in gelei met een optimale grootte, textuur en smaak voor opgroeiende kittens. Daarnaast ondersteunen voedingsstoffen zoals vitamine C en E de ontwikkeling van een gezond immuunsysteem. Er is aangetoond is dat deze antioxidanten een grotere hoeveelheid en snellere toename van antilichamen na vaccinatie stimuleren. ROYAL CANIN® Kitten Jelly is ook verrijkt met omega 3-vetzuren (DHA) om de ontwikkeling van de hersenen te ondersteunen en om een gezond zicht te ondersteunen. Dankzij een combinatie van prebiotica (MOS) en hoogverteerbare eiwitten helpt ROYAL CANIN® Kitten Jelly ook een gezond evenwicht in de darmflora te ondersteunen voor een goede spijsvertering. ROYAL CANIN® Kitten Jelly is ontwikkeld om zelfs bij de meest veeleisende kittens in de smaak te vallen. Deze natvoeding biedt een positieve zintuiglijke ervaring, ondersteunt een gezonde hydratatie en kan perfect gecombineerd worden met droogvoeding van ROYAL CANIN® Kitten. Wist je dat de voedingsbehoeften van kittens veranderen naarmate ze groeien? Op de leeftijd van 12 maanden hebben ze voeding nodig die specifiek aangepast is aan hun voedingsbehoeften als volwassen kat. Daarom raden wij aan om dan over te stappen op producten voor volwassen katten van ROYAL CANIN®. Bij Royal Canin zetten we ons in voor een betere wereld voor katten en honden. Al meer dan 50 jaar werken we nauw samen met fokkers, dierenartsen en andere deskundigen op het gebied van huisdieren, waarbij we kennis en resultaten van wetenschappelijk onderzoek delen om tot een toegewijde benadering te komen met nauwkeurig geformuleerde op maat gemaakte voeding. Al onze producten worden onderworpen aan uitgebreide kwaliteitscontroles om een optimale kwaliteit te garanderen. Wij gebruiken voedingsstoffen zonder toegevoegde kunstmatige conserveermiddelen of kleurstoffen. Kies voor ROYAL CANIN® Kitten Jelly om voor een complete en uitgebalanceerde voeding te zorgen voor jouw kitten.

