Als je kat veel buiten is en een actieve levensstijl heeft, is het belangrijk om te zorgen dat haar voeding haar natuurlijke afweer doeltreffend ondersteunt. ROYAL CANIN® Outdoor heeft een hoog energiegehalte zodat het voldoet aan de voedingsbehoeften van katten met een actieve levensstijl buitenshuis. Een energierijke voeding maakt je kat ook beter bestand tegen de weersveranderingen door de seizoenen heen. ROYAL CANIN® Outdoor bevat een specifieke combinatie van voedingsstoffen om de huidbarrière, die in verband gebracht wordt met een complex van antioxidanten, te helpen ondersteunen. Om belastende inspanningen, zoals rennen, springen en klimmen, te ondersteunen bevat ROYAL CANIN® Outdoor een combinatie van omega 3-vetzuren (EPA en DHA) die de gewrichten van je kat ondersteunen.

