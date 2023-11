PRODUCTDETAILS

Heeft je kat leverinsufficiëntie? Bij leverproblemen kan je dierenarts een speciale voeding adviseren om de leverfunctie te ondersteunen. Ondersteunt de leverfunctie Heeft je kat een slechte eetlust, verliest zij gewicht? Heeft zij last van braken of diarree? Wil ze veel drinken en moet ze vaak plassen? Is haar buik misschien wat opgezet? Dan kan dit wijzen op een leveraandoening. Je dierenarts kan via onderzoek de leverfunctie controleren. Afhankelijk van de oorzaak van de leverproblemen zal je dierenarts medicijnen adviseren. Daarnaast kan een specifieke dieetvoeding de leverfunctie van je kat ondersteunen. Speciale dieetvoeding van de dierenarts ROYAL CANIN® Hepatic is een uitgebalanceerde dieetvoeding die de lever van je kat helpt ondersteunen. Het is belangrijk dat katten met leverproblemen voldoende energie binnenkrijgen. Daarom heeft ROYAL CANIN® Hepatic een hoog energiegehalte met een aangepast eiwitgehalte. Ook heeft de voeding een laag kopergehalte: koper kan namelijk in lever stapelen en de leverfunctie ernstig verstoren.

