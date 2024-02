PRODUCTDETAILS

ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition Sinds 1968 gelooft Royal Canin dat voeding een belangrijke rol speelt in het behouden van de gezondheid van onze katten en honden. Met behulp van wetenschappelijk onderzoek en in samenwerking met huisdierprofessionals en -experts, hebben wij daarom ROYAL CANIN® veterinaire voedingen ontwikkeld die tegemoetkomen aan de specifieke voedingsbehoeften voor huisdieren met bepaalde kwetsbaarheden. Ondersteun de gewrichten van je kat met ROYAL CANIN® Mobility ROYAL CANIN® Mobility bestaat uit zorgvuldig gekozen en samengestelde voedingstoffen om de gewrichten van je kat in goede conditie te helpen houden en een soepele beweging te bevorderen. Mobiliteitsondersteuning Tijdens een klinische studie lieten deelnemende katten meer activiteit zien nadat ze ROYAL CANIN® Mobility kregen. Gewrichtsondersteuning Om gezonde gewrichten te helpen ondersteunen, is deze voeding samengesteld met Nieuw-Zeelands groenlipmosselextract en hoog EPA+DHA-gehalte. Antioxidantencomplex Deze voeding bevat een mengsel van antioxidanten om de effecten van vrije radicalen te helpen neutraliseren en zo het weefsel en de cellen van jouw kat te helpen beschermen. S/O Index Voedingen met het S/O Index logo helpen de urinewegen gezond te houden. Belangrijk om te weten Omdat dit een ROYAL CANIN® dieetvoeding is, is het belangrijk dat je deze voeding alleen aan je kat geeft als dit is geadviseerd door je dierenarts. Mocht je overschakelen naar deze voeding, doe dit dan geleidelijk in een tijdsbestek van 7 dagen. Zorg dat je elke dag zorgvuldig de juiste hoeveelheid voeding afweegt, zeker in combinatie met natvoeding.

Meer lezen