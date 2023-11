PRODUCTDETAILS

Krabt je kat vaker, bijt zij vaker in haar vacht, of heeft zij last van haaruitval? Dan kan je dierenarts een speciale dieetvoeding voorschrijven die de gezonde vacht van jouw kat helpt behouden. Huidaandoeningen komen vaak voor Wringt je kat zich in alle bochten om te krabben? Zit zij voortdurend te bijten in haar vacht? Heeft zij last van haaruitval? Veel katten hebben last van huidaandoeningen. De oorzaak van een huidaandoening is soms lastig te achterhalen. Je dierenarts helpt je graag om de oorzaak te achterhalen en een plan van aanpak te maken. Dieetvoeding kan ondersteuning van de huidfunctie bieden bij huidaandoeningen en overmatige haaruitval. Speciale dieetvoeding van de dierenarts ROYAL CANIN® Skin & Coat ondersteunt de barrièrefunctie van de huid. Ook helpt het een gezonde en glanzende vacht te behouden. ROYAL CANIN® Skin & Coat is een uitgebalanceerde, volledige dieetvoeding die levenslang gegeven kan worden.

