Urinary S/O Morsels in Gravy

PRODUCTDETAILS

Heb je het idee dat je kat niet zo makkelijk kan plassen? Bij urinewegproblemen kan je dierenarts een speciale voeding voorschrijven om de urinewegen te ondersteunen.Veel urinewegproblemen Veel katten hebben problemen met hun urinewegen. Een belangrijke oorzaak van urinewegproblemen is de vorming van blaasstenen. Het ontstaan van blaasstenen begint met de vorming van kristallen in de urine van je kat. Zowel de zuurgraad van de urine, als de samenstelling van de mineralen hebben invloed op de vorming van kristallen. Speciale dieetvoeding van de dierenarts Urinary S/O van ROYAL CANIN® is speciaal ontwikkeld voor het oplossen van urinekristallen. Het helpt de vorming van blaasstenen te verminderen. Door een verhoogde vochtopname neemt de hoeveelheid urine toe. Hierdoor wordt de concentratie van kristalvormende bestanddelen in de urine van je kat beperkt. Dit helpt de urinewegen gezond te houden. Zorg sowieso altijd voor voldoende vers drinkwater. Dan plast je kat eventuele kristallen weer uit.

Meer lezen