Katten hechten belang aan hoe hun voeding aanvoelt in de bek. De textuur van de voeding is daarom erg belangrijk. Hoe een brokje of natvoeding aanvoelt in de bek van de kat, is van groot belang of de kat de voeding lekker vindt. De brokjes van ROYAL CANIN® SENSORY™ FEEL bevinden zich in een unieke saus waardoor deze voller van smaak zijn en door de zachte coating blijft de smaak langer hangen in de bek. Daarnaast is nagedacht over de vorm van de brokjes. Dit samen geeft je kat een optimale voedingservaring.