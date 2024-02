Er is geen goed of fout antwoord als het gaat om het nemen van een volwassen kat of kitten. Wat belangrijk is, is dat u uw keuzes grondig onderzoekt en naar een verantwoordelijke fokker of dierenopvang gaat die u informatie, advies en ondersteuning kan bieden.

Een aantal dingen zijn waarschijnlijk van invloed op uw beslissing, bijvoorbeeld of u een kat van een bepaald ras wilt en of u tijd hebt om een kitten zindelijkheidstraining te geven. Beide ervaringen kunnen lonend zijn, maar beide zijn heel verschillend.

Adopteren van een volwassen kat

Hoewel de meeste mensen erover denken om een kitten te nemen wanneer ze besluiten om kat toe te voegen aan hun gezin, heeft adoptie van een volwassen kat een aantal voordelen. Dierenopvangcentra in het hele land zitten vol met katten van alle leeftijden op zoek naar een nieuw thuis. Sommige van die katten zijn zuivere raskatten.

Voordelen van het adopteren van een volwassen kat

Een thuis verschaffen aan een volwassen kat is een verantwoorde keuze en kan zeer lonend zijn

U kunt kiezen uit een grote verscheidenheid van katten die verschillen in uiterlijk, leeftijd en temperament

Medewerkers van een asiel kennen elke kat goed en kunnen u helpen om huisdier voor u te vinden dat bij u past.

Volwassen katten zijn meestal getraind in het gebruik van de kattenbak.

Volwassen katten kunnen stiller zijn dan kittens.

Katten in asiels zijn meestal behandeld tegen parasieten, onderzocht door een dierenarts en mogelijk gesteriliseerd en gevaccineerd voordat u ze mee naar huis neemt.

Eventuele gedragskenmerken en het karakter kunnen al bepaald zijn bij een volwassen kat en zo kunt u een huisdier vinden dat eventueel al gewenste eigenschappen bezit.

Uitdagingen bij de adoptie van een volwassen kat

Veel asielkatten hebben een onbekende geschiedenis en sommige hebben misschien wat extra zorg nodig om aan hun nieuwe huis te wennen.

Een volwassen kat heeft mogelijk slechte gewoonten die moeilijk te veranderen zijn.

De belangrijkste socialisatieperiode van een volwassen kat heeft lang geleden plaatsgevonden, maar er is nog steeds ruimte voor enige gedragsaanpassing.

Waar kunt u een kat adopteren

Er zijn een aantal plaatsen waar u naartoe kunt gaan om een kat te adopteren, maar de meest voorkomende is een asiel. Bij het kiezen van een asiel is het belangrijk om er een bezoek aan te brengen en veel vragen te stellen over het beleid, de zorg en de hygiënemaatregelen van het asiel.

Een goed asiel zal ook moeite hebben gedaan om katten te socialiseren en vertrouwd te maken met de normale aspecten van het leven in een woning met een gezin.

Andere plaatsen waar u een kat kunt vinden zijn: