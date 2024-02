Wanneer u een nieuwe kat kiest, zijn er een aantal factoren waarmee u rekening moet houden. Een daarvan is of u een raskat zou moeten kiezen of niet en welk verschil dit kan uitmaken voor de behoeften en kenmerken van de kat.

De manier waarop een kat zich gedraagt, hangt af van de combinatie van zijn genetische samenstelling en de ervaringen waaraan hij is blootgesteld tijdens zijn socialisatieperiode. Deze periode is kort voor kittens en eindigt als ze ongeveer acht weken oud zijn, hoewel de kitten nog steeds ontvankelijk zal zijn voor gedragswijziging totdat hij ongeveer zes maanden oud is.

Kat met stamboom

Raskatten vertegenwoordigen maar een klein deel van de kattenpopulatie. De term 'stamboom' verwijst over het algemeen naar de vastgelegde informatie over de ouders en afstamming van de kat. Een stamboom wordt als een specifiek ras door een van de belangrijkste registratie-instanties voor kattenrassen geregistreerd en is een garantie voor conformiteit met raskenmerken en de afstamming van de kat.

Zou u een raskat moeten nemen of niet?

Er is geen goed of fout antwoord aangezien het om persoonlijke voorkeuren gaat. Sommige mensen geven er de voorkeur aan om kat te nemen uit een asiel en daarmee een goede daad te combineren met het plezier een kat te hebben.

Raskatten kunnen soms in speciale opvangcentra worden aangetroffen omdat veel rasverenigingen ook een opvangservice hebben voor katten van hun ras die dakloos zijn geworden.

Af en toe zullen fokkers ook op zoek gaan naar huizen voor hun gepensioneerde katten, hoewel de meeste fokkers hun gepensioneerde fokdieren liever bij zich houden nadat ze zijn gecastreerd.

De keuze van een stamboom of niet-stamboom zal beïnvloeden waar de kat vandaan wordt gehaald. Hoewel de meeste huisdieren van een bepaald ras afkomstig zijn van een fokker, is de herkomst van niet-raskatten gevarieerder. De meest voorkomende herkomst is een toevallig nest bij een vriend of buren, of een asiel.

Waarom een kat van zuiver ras kiezen?

Een ras wordt gecreëerd door selectieve kruising om onderscheidende fysieke kenmerken tot stand te brengen: lang haar, vorm van het kopje en oren of de staart bijvoorbeeld. Deze selectie heeft ook invloed op het temperament en gedrag. Dit is de reden waarom de karaktereigenschappen van een individueel ras over het algemeen goed gedefinieerd zijn. Het is veel moeilijker om het temperament van een gekregen kitten of asielkitten te raden. Maar zoals veel fans van huis-, tuin- en keukenkatten zeggen, dat is juist het leuke ervan. De meeste liefhebbers van raskatten worden niet alleen aangetrokken door de schoonheid van het dier, maar ook door het karakter.

Bijvoorbeeld: de Ragdoll staat bekend als een ontspannen, rustige kat die zich kalm aanpast aan een nieuw thuis. Noorse Boskatten hebben een sociaal karakter waardoor ze uitstekende huisdieren zijn voor kinderen. Oosterse katten staan bekend als dieren die meer tijd eisen van hun eigenaars en een zeer sterke band vormen met hun menselijke metgezellen. Als u de kenmerken en vereisten van elke raskat kent, kunt u de kat kiezen die het beste overeenkomt met uw verwachting.

Tegenwoordig lijken de Ragdoll, Maine Coon en Bengaal bijzonder populair te zijn. De afgelopen jaren is er een explosie geweest van nieuwe rassen met zeer specifieke fysieke kenmerken, zoals de haarloze Sphynx, de zachte, krulharige Rex en de staartloze Manx.

U wilt misschien een ras waarvan het uiterlijk u aanspreekt, maar belangrijker is dat het temperament en gedrag van het ras goed bij u passen. Gebruik onze Rassenkeuzewijzer voor meer informatie over de unieke kenmerken en behoeften van kattenrassen of bezoek een kattenshow en spreek met fokkers.