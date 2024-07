Hoofdhaar is een onderscheidend kenmerk van Affenpinschers, waarmee borstelige, stekelige wenkbrauwen, een ring rond de ogen, een imposante baard, een knotje en zijsnorharen worden gevormd. Het moet zo hard en wild als mogelijk zijn. Het haar is essentieel voor de aapachtige uitdrukking die het ras zijn naam geeft. In het Duits betekent Affe aap.

De Affenpinscher combineert een charmante, brutale persoonlijkheid en gedurfde aard met snel denken en intelligentie en hij is een uitstekend familiehuisdier.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)