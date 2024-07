Zoals alle waterhonden, zijn Barbets, die worden gebruikt voor de jacht op waterwild, meer dan alleen retrievers. Ze zoeken en jagen wild op dat verstopt zit in de watervegetatie en halen het op nadat het is neergeschoten.

Ze zijn niet bang voor kou en gaan het water in ongeacht het weer. Hun favoriete element is water, waarin ze zullen rond spetteren voor werk of plezier als ze de kans krijgen.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)