De Basset Artèsien Normand is een hond voor klein wild, die door jagers wordt gebruikt en alleen of in een groep kan werken. Dankzij de korte poten kan hij in zeer dichte begroeiing doordringen, wat voor grotere honden niet mogelijk is, om wild op te drijven. Hij jaagt graag op konijnen, maar hazen en reeën zijn ook mogelijk. Het volgen en opdrijven gebeurt heel zelfverzekerd, niet te snel, maar methodisch en luidruchtig. Van nature zijn het opgewekte en erg aanhankelijke honden.

Toen hij in 1927 voorzitter werd van de rasvereniging, gaf Léon Verrier te kennen dat hij het Normand-karakter van het ras wilde versterken ten opzichte van het Chien d'Artois-karakter. Het boek met standaarden dat drie jaar later verscheen, stelde dat de "Basset Artèsien Normand slechts één stap verwijderd zou moeten zijn van een Normandisch type, zonder een spoor van de Artois".

