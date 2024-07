Beaucerons zijn groot, stevig gebouwd, krachtig en gespierd, maar zeker niet plomp. Het lichaam, gekenmerkt door middelgrote verhoudingen, moet vanaf het punt van de schouder tot de punt van het achterste iets langer zijn dan de schofthoogte.

Tegenwoordig is dit ras het meest populaire van de Franse herdershonden, zowel in eigen land als daarbuiten. Deze honden zijn onbevreesd en recht door zee. Hun uitdrukking is openhartig, nooit gemeen, timide of bezorgd. Ze moeten braaf en moedig zijn.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)