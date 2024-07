Black and Tan Coonhound

Black and Tan Coonhounds zijn evenwichtige, sociale en vreedzame honden die nauw moeten kunnen samenwerken met andere honden. Sommige kunnen een beetje gereserveerd zijn, maar ze zijn nooit verlegen of gemeen. Agressie naar mensen of andere honden toe is hoogst onwenselijk. Oplettendheid en vriendelijkheid zijn goed te zien in het gezicht.

Black and Tan Coonhounds zijn in de eerste plaats werkhonden, getraind om via geur wasberen op de grond te volgen en hen te dwingen om hun toevlucht te zoeken in bomen. Honden van dit Amerikaanse ras zijn niet alleen bestand tegen de ontberingen van winter en zomer, ze kunnen ook de moeilijkste terreinen aan. Hun bekwaamheid en moed maken ze ook geschikt voor het volgen van herten, beren, poema's en ander groot wild.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)