Deze zeer vertederende honden, met hun ernstige uitdrukking, staan bekend om hun intelligentie, hun observerende aard en hun rustige karakter. Door hun komische persoonlijkheid en nieuwsgierige aard zijn ze geliefde gezinshonden.

De Bolognezer is een toegewijde hond die het liefst bij zijn menselijke familie is, lekker thuis in zijn mand of in de buitenlucht.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)