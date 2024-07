Bosanksi ostrodlaki gonic, Barak genaamd

Dit ras dat voor het eerst in juni 1965 door de FCI is geregistreerd als de Illyrische jachthond draag nu een nieuwe naam, de Bosnische Ruwharige Jachthond, maar de standaard is voor het overige vrijwel hetzelfde gebleven.

Het is een robuuste hond met een langharige, ruige vacht in roodachtig geel of grijze aardetinten en witte poten. Zijn borstelige wenkbrauwen produceren een ernstige, strenge maar opgewekte uitdrukking.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)