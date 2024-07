De Pyreneese Franse Brak vindt zijn oorsprong in de zuidelijke Pyreneeën. Omdat dit een uiterst aanpasbaar ras is, is hij nu ook te vinden in het gezelschap van jagers in andere delen van Frankrijk en in het buitenland.

De Pyreneese Franse Brak heeft dezelfde algemene kenmerken als het Gascogne-type, alleen is hij kleiner en lichter. Deze sterke honden zijn behoorlijk gespierd maar doen niet zwaar aan.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)